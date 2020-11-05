高雄輕軌南環開始試營運第一階和第二階段不同車輛的整合，並朝向輕軌的大南環更多站體的營運，已經通車的14個站體週遭，房價4年來呈現漲多跌少的發展，其中，有高雄流行音樂中心和駁二特區挹注能量的駁二大義義站、真愛碼頭站、以及光榮碼頭站等3個生活圈，漲幅最大，從10.6％到12.7％。

高雄捷運局副局長吳嘉昌5日指出，高雄輕軌第一階段和第二階段營運，採用不同廠商的車輛，在輕軌第二階段統包商中鋼公司，經過2年時間進行現地測試、及整合作業，並在公正第三方德國萊茵技術監護顧問公司，執行查證與確證作業之後，確認二階車輛可在一階路段營運，安全無虞，達成一、二階機電系統整合的階段性目標。

高雄運局長吳義隆表示，高雄輕軌後續正朝向大南環通車目標邁進，也就是從既有的籬仔內（C1）站到哈瑪星（C14）站，再分別向北，從哈瑪星（C14）站，延伸到C17鼓山區公所站、以及從C1籬仔內站，延伸到C32輕軌機廠站，建構更完善輕軌服務路網。

也因為有高雄輕軌的營運，現有輕軌14個站體週遭生活圈的房價，也不寂寞，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐5日表示，2017年高雄輕軌各站平均房價大多在每坪15到16萬元，2020年旅運中心和光榮碼頭兩站均價已逼近2字頭。

她說，14個站體中，只有兩站小跌，其餘12站，4年漲幅多在5到10％左右，屬於理性緩漲，主要因為高雄人的通勤習慣，仍以汽車機車為主，若未來大南環段通車，行經站點更多，便利性更高，對於房市的助漲效果更加明顯。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東陳志遠表示，近4年來，輕軌周邊房價反應此一軌道建設利多，漲幅最高為光榮碼頭站，2020年比2017年的房價，年增12.7％，其次為駁二義大與真愛碼頭站，平均漲幅都有10％以上。

陳志遠認為，亞灣區是高雄指標豪宅特區，光榮碼頭站旁的「國硯」曾以每坪68.7萬元，成為高雄豪宅王，也因而帶動周邊房價齊揚，讓光榮碼頭站成為漲幅最高的因素之一，真愛碼頭及駁二大義站周邊房價，受惠於高雄海洋音樂中心及駁二藝術特區的觀光聚客商機，讓周邊房價也跟著上揚。

他表示，雖然此區屬舊鹽埕社區，開發較早，多為老舊透天與大樓，但看準商機，近年也吸引不少建商推出新建案，未來高雄輕軌二期將規劃連通哈瑪星、真愛碼頭至美術館區，將南北高雄交通串連，此區更具發展動能。

(工商 )