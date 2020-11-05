漢來美食（1268）公布2020年第三季財務報告，單季營業收入為10.14億元，較去年同期成長8%；營業淨利1億元，較去年同期成長40%；稅後淨利1.48億元，較去年同期成長160%；每股盈餘3.99元，創單季歷史新高。漢來美食今年累計前三季營收達24.6億元、營業淨利0.77億元、稅後淨利2.1億元，每股盈餘5.63元。

展望第四季，受惠連續兩個連假，漢來美食10月業績仍是強強滾，並開出2個品牌新店開出，加上第四季是餐飲旺季且百貨公司周年慶推波助瀾，12月還有一家位於高雄夢時代美食街的「安那居」加入營運的漢來美食營運可望持續維持高檔，營收獲利繼續仰攻。

漢來美食上半年受疫情影響，第一季及第二季的每股盈餘僅分別為0.64元、1.01元，但第三季業績發威，每股盈餘躍升至3.99元，較去年同期1.54元一舉增加2.45元，創單季歷史新高。累計前三季，依加權平均股數計算，每股盈餘5.63元已接近去年同期5.78元的成績。

漢來美食第三季業績狂升，外部主要有國內疫情趨向穩定、政府振興消費措施、報復性消費力道強勁以及暑假檔期加溫等因素的利多堆疊，內部則因7-8月逆勢展店及投入電商事業的策略奏效，使營收年增8%、季增67%，且因幾個主力品牌餐廳之毛利率提高及營業費用控制得宜，使營業淨利年增40%、季增288%，而除了本業努力以外，還有來自業外投資取得的現金股利也是大補丸，使稅後淨利年增160%、季增295%。

漢來美食10月開的新店分別是高雄漢神巨蛋的小蔬食「五梅先生」，以及新品牌桃園台茂購物中心的「上菜」片皮鴨專賣店。其中，「上菜」雖是新品牌，但也是集團在經營策略上朝向輕資產轉型的代表作之一，主打菜色是國人喜愛的片皮鴨料理，10月23日投入營運以來，業績天天開出紅盤預期將再成為另一創造營利的小金雞。至於將於12月開出的「安那居」，則是以結合活力雞湯與經典台菜為主打的文青復古風台菜餐廳，首店在今年７月中旬開設於台中中友百貨，頗受年輕族群歡迎，預計將可為年底業績再衝一波。

漢來美食指出，今年的尾牙和喜宴預訂狀況目前已恢復以往水準，只要疫情不反撲，進入年底餐飲旺季，主要品牌之一的宴會廳之營運也將推升營收動能，加上下半年展店的成績斐然，整體來看，漢來美食2020全年的獲利仍有機會超前2019年。

(工商 )