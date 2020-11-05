證交易所5日召開「有價證券上市審議委員會」，審議通過穎崴（6515）初次申請股票上市案。

穎崴董事長兼總經理為王嘉煌，申請上市時資本額為3.055億元，以科技事業申請上市，輔導上市承銷商為凱基證券，主要業務為半導體測試介面之研發、設計及銷售。

凱崴2017～2019年稅前純益各為1.79億元、3.04億元、6.94億元，2020年上半年為3.26億元，每股稅後盈餘（EPS）各為4.92元、8.61元、19元及8.43元。

(工商 )