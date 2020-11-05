穎崴上市案 證交所審議通過 16:592020/11/05 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交易所5日召開「有價證券上市審議委員會」，審議通過穎崴（6515）初次申請股票上市案。 穎崴董事長兼總經理為王嘉煌，申請上市時資本額為3.055億元，以科技事業申請上市，輔導上市承銷商為凱基證券，主要業務為半導體測試介面之研發、設計及銷售。 凱崴2017～2019年稅前純益各為1.79億元、3.04億元、6.94億元，2020年上半年為3.26億元，每股稅後盈餘（EPS）各為4.92元、8.61元、19元及8.43元。 (工商 ) #凱崴 #穎崴 #審議通過 #申請上市 #各為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》穎崴通過上市審議 16:482020/11/05 財經 新一輪紓困案 參院多數黨領袖拚年底通過 22:592020/11/05 國際 短急單湧 上銀直得Q3傳捷報 04:102020/11/05 證券．權證 金融科技公司 迎強監管時代 04:102020/11/05 焦點新聞 工商社論》台灣股市應再積極發揮直接金融功能 04:102020/11/05 財經要聞 科技測量岡山都計區 保障民眾權益 16:072020/11/05 寶島 防疫設計移動式病房 台科大生獲德國紅點設計獎 10:162020/11/05 生活 後龍第二市場 苦等8年改建有望 04:102020/11/05 地方新聞 《延禧攻略》編劇開嗆韓國網友數典忘祖 只因許凱一套戲服 21:352020/11/05 娛樂 櫃買11日審議 台微醫上櫃案 18:092020/11/05 財經 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 要聞 美大選川普GG了？分析家爆華爾街驚人預測 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 川普敗選華為手機復活？ 陸廠撂話將取代 海外稱霸打倒三星 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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