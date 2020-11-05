為讓更多人認識台南鹽水鴿笭文化，竹林里竹仔腳居民結合藝術家、學童共構鴿舍博物館，活化老屋，展現鴿笭多元文化。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

為讓更多人認識台南鹽水鴿笭文化，竹林里竹仔腳居民結合藝術家、學童共構鴿舍博物館，活化老屋，展現鴿笭多元文化。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府文化局今年首度開放「社造徵選計畫個人提案」，從小在鹽水竹仔腳長大的高正浩，因工作關係常年住在竹埔外公家，看著社區「粉腳笭」常民文化、多間漂亮的三合院聚落閒置，他找來朋友、家人，結合當地居民、學童，用半年時間活化鴿舍，催生「鴿舍博物館」，5日對外開放，將成為聚落展演空間，也獲文化局個人組最高補助金額35萬元。

鴿舍博物館基地位於魏家老屋，2014年時曾透過台南築角計畫整建，是通往聚落信仰中心張聖宮的主要入口，高正浩這項計畫將現有場址再次活化，與社區居民的互動更加強化。

鴿舍博物館分為幾個部分，「鴿舍構築」請來曾在市區正興街打造鴿舍背包客棧的藝術家李順堯駐村創作；「木粉鳥笭彩繪」則和竹埔國小師生合作，以中年級小朋友為主要對象，孩子們在木工製作的鴿子上，彩繪畫出心中的想像與創意，並把作品展示在博物館內；。

「鴿笭符號絹印」則整合鴿笭、鴿子、村名「竹仔脚」文字做為符號，讓居民以絹印的手法，排列組合印製在布包上，創作屬於村的代言人；「移動鴿舍之廟宇人物彩繪」把聚落上的田都元帥廟最大的雕刻特色，請居民以彩繪版畫方式呈現，展示在可移動性的鴿舍中，也示範鴿舍多元運用方式。

(中時 )