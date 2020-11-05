高雄六合夜市傳出人潮銳減，盛況大不如前！《中時新聞網》日前實際走訪當地，明明是周末前夕，遊客卻稀稀疏疏，的確感受到景氣蕭條的氛圍。對此，高雄市長陳其邁也做出回應，表示會在近期推出高雄券及相關刺激性消費的措施，會一同協助業者撐下去，被問到前總統陳水扁今（5號）在臉書貼文「從六都市長到總統府」指出，陳其邁等人可能會接棒2028總統大選？他則回「Never ever」。

【政新鮮】六合夜市蕭條人氣不如前…陳其邁「1招」出手救！

陳其邁表示，中長期的做法，會跟各大商圈加碼進行數位轉型，比方六合、三鳳中街等商圈，會協助這些攤商與外送平台做結合，以及利用電商跟數位轉型的平台做全高雄市的生意，至於長期做法，是希望能藉由這段谷底，加快一些傳統商圈的改造，市長坦言，在選舉時，也提了一個表參道計畫，除了街廓再造外，還會全面協助中小企業加快改造。

六合夜市生意慘淡。（圖／游定剛 拍攝）

六合夜市受到疫情影響，一到晚餐時間顯得非常冷清。（柯宗緯攝）

對於開辦全國第一間24小時夜托據點該如何改進，陳其邁指出，這是市場供需，在媒合的部分，很多市民朋友都會反映有這個需求，我們會設計更好的方案來解決，市長也透露「不能因為人數少就忽略他們，這不是我做事的態度」。

（剪輯/陳依仁）

(中時新聞網)