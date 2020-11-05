一名董姓退休公務員在今年4月海軍磐石艦染疫期間，轉傳「醫院感染嚴重」、「政府施壓新聞」等語句，遭防疫指揮官陳時中提告違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散播假消息，不過，台北地檢署偵查後，認為罪證不足，5日將董某不起訴處分。

今年4月間，敦睦艦隊的磐石艦傳出官兵染疫，中央流行疫情指揮中心針對磐石艦377人檢驗抗體，共36人確診，由於官兵足跡遍及全台，造成民眾人心惶惶。

董姓退休公務員透過社群軟體分享別人的發文，「高雄的醫院染疫」、「政府施壓新聞」、「大家自己保重」、「出入小心平安」等語，但隨即收到的朋友這是「假訊息」的警告，在一個小時內將轉貼的文章自行下架。

但是，衛福部發現仍發現董某分享訊息，由指揮官陳時中向刑事局告發董某涉嫌散播假訊息，因此董男遭警方依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送偵辦。

不過，董男到案供稱，只是善意提醒年長親友，他們在疫情期間要特別注意身體健康，不是要散播假訊息。檢察官調查後，認為罪嫌不足，將董某不起訴處分。

(中時 )