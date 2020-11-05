中華電信今(5)日宣布iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini兩款新機於109年11月13日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，並公布兩款新機購機優惠資費！精采5G月繳1,399元，可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案(36個月)，iPhone 12 Pro Max (128GB)專案價20,300元、iPhone 12 mini (64GB)專案價 6,300元。另搭配指定舊機換新機方案、「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，頂規旗艦新機iPhone 12 Pro Max (128GB)，即可0元入手(24個月)。

中華電信10/14即已開放官網「iPhone 12全機型限量預約」客戶反應熱烈，45分鐘內即刻預約額滿！即將上市的兩款機型依當天預約統計，iPhone 12 Pro Max較iPhone 12 mini 更受果粉青睞，顯示高階旗艦主力機型仍是忠實果粉的首選。前3名最搶手的預約機型分別為「iPhone 12 Pro Max 256G 太平洋藍」、「iPhone 12 Pro Max 256G金色」、及「iPhone 12 Pro Max 256G石墨色」。

iPhone12全機型支援5G 網路，以搭配智慧型手機最快速的 A14 仿生晶片為亮點，搭配中華電信5G超快網速與多元應用服務「精采5G 絕佳速配」！iPhone 12 Pro Max提供太平洋藍色、金色、銀色與石墨色，擁有超廣角、廣角、望遠三鏡頭，具備LiDAR光學雷達掃描儀，體驗「AR動滋動」應用服務最有感。iPhone 12 mini擁有多彩的藍、綠、黑、白、紅等5個顏色，搭配中華電信4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋，繽紛果粉每一刻生活！

iPhone 12 全機型搭配「精采5G購機資費」方案，可選擇24/30/36/48個月的多元租期方案。月繳1,399元以上，即可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」抽獎活動；11月9 日將抽出第一階段的幸運果粉，有機會抽最夯iPhone 12 Pro、iPhone 12新機。此外，持中國信託銀行信用卡到中華電信刷卡，獨享最高30期0利率；另提供22家銀行信用卡刷卡買iPhone新機24分期0利率，優惠超實在。

中華電信公布iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini資費表。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

中華電信並同步提供Apple Family Sale多重好禮，包括：申辦精采5G單門號方案指定資費贈Apple購物金3,000元、AppleCare+保費刷卡分期0利率優惠、iPhone搭Apple Watch合購優惠、首次升級iCloud 50GB享3個月免費！搭配綁定App Store 行動帳單代付服務消費並完成登錄，再送免費上網量及最高200點Hami Point回饋。

(科技)