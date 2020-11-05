遠傳(4904)今(5)日召開第三季法人電話說明會，累計前三季每股賺1.99元，達成率為105.2%，最新也宣布，繼日前宣布「3.5GHz共頻共網」合作計畫，今宣布將擴大頻譜資源合作，以期擴大全網頻譜和建置效益，雙方朝向「700MHz頻段共頻共網」或「頻率交換」合作。

遠傳第三季合併總營收為186.30億元，疫情影響手機供應鏈出貨、漫遊收入，連帶影響遠傳第三季總體營收，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為68.12億；加上5G頻譜費用攤提，稅後淨利為20.58億，稅後每股盈餘(EPS)為0.63元，第三季財測達成率為103.5%。

遠傳累計前三季總營收為566.94億元，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為206.99億元，稅後盈餘為64.69億元，每股盈餘1.99元，前三季財測達成率為105.2%。

遠傳與亞太信繼日前宣布「3.5GHz共頻共網」合作計畫，今宣布將擴大頻譜資源合作，以期擴大全網頻譜和建置效益，雙方朝向「700MHz頻段共頻共網」或「頻率交換」合作邁進，最大化頻譜效益，提升消費者利益，雙方將就各自取得的「700MHz頻段進行共頻共網」，費用依照遠傳支付7/9、亞太電信支付2/9比例分攤。「頻率交換」合作中，遠傳將以2.6GHz TDD頻段(20MHz)交換亞太持有的700MHz FDD頻段10MHz (上下行合計)，費用將依各自頻譜的得標金額折算。700MHz共頻共網或「頻率交換」合作時程將視法規開放及相關主管機關核准之時程而定。

遠傳表示，透過與亞太電700MHz共頻共網，遠傳可充分發揮700MHz連續頻寬優勢和低頻特性，大幅增加5G覆蓋率，強化大眾運輸工具、空曠地形、建築密集的深層室內等覆蓋能力，再搭配遠傳既有之2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段豐富的頻譜資源，將提供用戶優質的5G服務。

遠傳2020年第三季營運績效亮眼，縱觀台灣行動通訊市場，台灣行動市場總用戶數受疫情影響持穩，行動號碼可攜市場趨冷，但遠傳月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，且月租型客戶流失率持續創新低。遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)持續領先同業。「遠傳心5G」自7月推出以來，新用戶及續約用戶之平均月租費逐月提升，除了歸因於高達97%的5G用戶申辦$999以上資費，iPhone 12/12 Pro熱賣更顯著挹注5G ARPU成長。目前觀察，相較於去年85%用戶申辦新iPhone搭配999元以上資費，今年不僅提升至98%，其中更超過60%用戶選擇1399元以上資費，隨著iPhone 12 mini/Pro Max即將開賣，ARPU看漲可期。

遠傳新經濟營收延續成長動能，2020年前三季新經濟總體營收較去年同期成長17%。其中行動商務與數位媒體服務年成長率達13%，資通訊業務營收較去年同期增加31%。資通訊業務營收中，雲端服務營收年成長率達71%、物聯網服務收入年成長率達249%。

(時報資訊)