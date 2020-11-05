連鎖餐飲集團漢來美食(1268)2020年第三季業內外營運皆美，稅後獲利湧現報復性反彈、以3位數「雙升」強勁動能衝上1.48億元，每股盈餘（EPS）達3.99元，雙創歷史新高。展望後市，集團力拚下半年營運逐季成長，帶動全年獲利表現優於去年、挑戰新高。

漢來美食第三季合併營收10.14億元，季增達67.13％、年增8.12％，改寫歷史次高。毛利率45.09％、營益率9.89％，優於第二季37.58％、負8.77％及去年同期42.4％、7.66％，不僅由虧轉盈、並分別創下歷史次高及近1年半高點，本業獲利自谷底強彈。

在本業獲利報復性反彈登高、配合業外收益年增達81.97倍強力挹注下，漢來美食第三季稅後淨利衝上1.48億元，季增近2.95倍、年增達1.6倍，每股盈餘達3.99元，優於第二季1.01元及去年同期1.54元，雙雙改寫歷史新高。

累計漢來美食前三季合併營收24.6億元、年減13.24％，為近4年同期低點。毛利率42.25％、營益率3.13％，分為近3年同期低點及同期新低。不過，在業外收益跳增8.69倍挹注下，稅後淨利2.09億元、僅年減1.86％，每股盈餘5.63元，雙創同期次高。

漢來美食分析，第三季營運報復性強彈，外部有國內新冠肺炎疫情趨穩、政府振興消費措施激勵、報復性消費力道強勁、暑假檔期加溫等諸多利多因素帶動，內部則則受惠7、8月間逆勢大舉展店及投入電商事業策略奏效，帶動營收改寫歷史次高。

同時，在主力品牌餐廳毛利率提高、營業費用控制得宜，使漢來美食第三季本業不僅由虧轉盈、並一舉站上近期高點。而業外則受惠處分投資收益挹注，使第三季獲利湧現三位數「雙升」的報復性反彈動能，一舉改寫歷史新高。

展望本季，漢來美食進入營運最後衝刺階段，10月已在漢神巨蛋開出「五梅先生」新店、並在桃園台茂購物中心開出新品牌「上菜」片皮鴨專賣店。其中，上菜自23日開業以來每日業績均開出紅盤，集團看好將成為另一個增添營運成長動能的小金雞。

此外，漢來美食7月中於台中中友百貨開出主打雞湯料理的「安那居」，頗受年輕族群歡迎，第2家「安那居」預計12月插旗高雄夢時代美食街，並規畫結合「福園台菜」菜色，定位為結合活力雞湯與經典台菜的文青復古風台菜餐廳，可望進一步衝刺年底業績。

漢來美食表示，今年尾牙和喜宴預訂狀況目前已恢復以往水準，只要疫情不反撲，隨著續進入年底餐飲旺季，主要品牌之一的宴會廳營運亦將推升集團營收動能，配合下半年展店效益顯現，力拚下半年營運逐季成長，帶動全年獲利表現優於去年、挑戰新高。

(時報資訊)