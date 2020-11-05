歐股周四在連串利多消息下，早盤觸及近兩周高點。華爾街股市隔夜的飆升，連串歐企財報的優於預期表現，英國央行周四增加刺激力道，以及美國總統大選開票接近尾聲，都為市場造好情緒。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤漲2.94點或+0.81%，為366.19點。稍早一度上漲1%，觸及近兩周的高點，科技股再次出現領漲。

英國FTSE指數大漲1.67%，領漲德國DAX和法國CAC的不到1%漲幅。英國央行稍早宣布維持基準利率不變，另外新增高於預期的1500億英鎊(約合1950億美元)的債券購買刺激。

法國興業銀行(Societe Generale)大漲5.7%。該銀行重返季度獲利，該銀行股票交易業務從年初的低潮持續出現復甦。

德國電視媒體集團ProSieben/Sat.1飆漲6.4%。該電視集團恢復全年財測，並在第三季轉虧為盈，返回獲利。

美股隔夜的上漲以及亞洲主要股市周四收盤普遍出現好表現。全球投資人樂觀信心增加，其可能原因為美國國會出現拉鋸的可能性增加，讓投資人相信重要政策的變化將難以出現。

(時報資訊)