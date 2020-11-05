刑事局中打第6隊在今年初偵辦網路博奕機房洗錢案時，查出擁有百億身價的控股集團總裁莊周文疑涉嫌洗錢，但莊卻失去行蹤，專案小組在5日於彰化某寺廟成功逮捕莊及貼身的曾姓司機歸案，中打依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、《賭博》等罪嫌將莊移送地檢署，再由檢察官進行複訊。

警方指出，台中市地檢署今年初破獲網路博弈洗錢機房，發現新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌擔任幕後金主，經深入追查，8月份至新力旺集團台中總部大樓，搜索並約談，帶回邱姓男子等共18人；但莊周文卻在這1波警方查緝行動中，卻行蹤不明，警方四處尋找下落。

當時外傳，莊周文因財力堅強，警方不排除莊有可能利用私人飛機、船離境，如今破除謠傳，專案小組發現3個多月以來，莊周文並沒有離開台灣，甚至拎2個行李、在台灣趴趴走。

昨日適逢觀世音菩薩出家紀念日，莊周文虔誠前往拜拜最後在彰化落網，當時一身黑衣黑褲的莊周文入寺拿香參拜，才進到廟裡沒多久，就被外頭埋伏的警方給逮捕，遂將莊男帶回台中偵訊。事後警方表示，「冥冥之中，觀世音菩薩」，似乎要點醒莊周文回頭是岸的道理。

(中時 )