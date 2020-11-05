易遊網今日遭經濟民主連合指控背景為中資，還長期獨家承攬台鐵環島之星觀光列車，疑有不公情事。台鐵局表示，自辦理環島之星包租經營環島觀光列車套裝旅遊行程以來，均採公開招標方式，所有具有觀光局核發經營綜合旅行業均可投標，且過去2次招標都只有易遊網1家投標。

台鐵局2018年7月25日辦理「107-110年度環島觀光列車旅遊業者包租車廂案」第1次開標，共計1家投標（易遊網旅行社股份有限公司），投標廠商未達法定家數，經主持人當場宣布流標。同年8月2日進行第2次開標作業，共計1家投標（易遊網旅行社股份有限公司）。

台鐵表示，環島之星包租經營案，投標廠商基本資格為具有交通部觀光局核發的旅行業營業執照且公司登記營業項目中有「J902011旅行業」的公司組織，並加入「中華民國旅行業品質保障協會」會員；投標廠商所提供招標標的之基本資格及投標必要文件經審查均為合格，台鐵局秉持公開、公正精神辦理，恪守政府法令規範。

(中時 )