基隆市停車位嚴重不足，民眾只要停在路上，都會佔了至少一半的路幅。（吳康瑋攝）

基隆市平地有限、街道路幅較窄，所能規畫的停車空間稀少，尤其像外木山海岸、基隆車站、基隆地標等停車熱點，每逢假日更讓民眾搶破頭，市議員張秉鈞指出，基隆腹地狹小，車位長期供不應求，期盼市府出面尋找閒置土地，開闢更多的停車場，解決民生問題，避免車輛成「車位遊民」繞行市區徘徊苦等。

張秉鈞指出，在地不止一般車位不足，連身心障礙者專用停車位都嚴重不足，整個中山區更僅有4個車位，近期更接獲身障人士投訴出現佔用情形，希望市府可以主動輔導停車業者規畫停車場、增設更多身障車位，確實解決住宅區民眾的停車問題，全力打造更友善的城市。

市府交通處長李綱回應，基隆市區大多為早期開發完成的建物，當初居民沒有停車需求，因此在建物規畫上，皆未要求附設停車空間，但隨著時間推移，現在居民普遍一戶一車，但老建物本身已無法解決這麼多的停車需求，因此居民只能選擇在街上跟旅客爭搶位子，或另外再去買車位。

李綱指出，在地的停車壓力嚴重外溢，市府鼓勵民眾將「私有空地」，改建增闢成臨時路外停車場、路邊收費停車格等，或提供出來給大眾運輸服務系統使用，並同時將公有建物改造成便民停車塔，希望可以確實舒緩在地居民、旅客的停車壓力。

(中時 )