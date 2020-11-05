聚酯、加工絲價格走在低檔，訂單量恢復速度仍緩慢，產業景氣還在谷底，宏洲（1413）、宏益（1452）等中游廠前三季獲利衰退，至少比去年同期減少5成以上；市場預期，整個產業景氣要恢復，要等到2021年下半年。

宏洲2020年前三季的稅後淨損1.39億元，與2019年同期比由盈轉虧，每股虧損1.05元；宏益累計前三季稅後淨利3,332萬元，年減75.85％。

聚酯、加工絲業者指出，在疫情趨緩下，遞延訂單確有回流，不過，整個量來看，比往年的還是少很多；加上，訂單量減少、產品價格當然拉不起來。

在整個紡纖景氣循環，產業供應鏈，都是先從下游成衣廠恢復，慢慢才重回上中游廠；在成衣廠訂單量要到明年第二季才會全面恢復正常成長下，宏洲、宏益的訂單量，至少要到明年下半年才可恢復往年水準。

宏益2020年10月的合併營收1.19億元，年衰退率雖比第三季有收斂，但衰退幅度仍高達19.28％。

(工商 )