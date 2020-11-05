遠傳電信（4904）5日召開法說會，繼與亞太電信日前宣布「3.5GHz共頻共網」合作計畫，5日再度宣布擴大頻譜資源合作，遠傳總經理井琪表示，藉由擴大合作，雙方將擴大全網頻譜和建置效益，朝向「700MHz頻段共頻共網」或「頻率交換」合作邁進，最大化頻譜效益，提升消費者利益。

遠傳表示，雙方將就各自取得的「700MHz頻段進行共頻共網」，費用依照遠傳支付7/9、亞太電信支付2/9比例分攤。「頻率交換」合作中，遠傳將以2.6GHz TDD頻段（20MHz）交換亞太持有的700MHz FDD頻段10MHz （上下行合計），費用將依各自頻譜的得標金額折算。700MHz共頻共網或「頻率交換」合作時程將視法規開放及相關主管機關核准之時程而定。

遠傳強調，透過與亞太電信700MHz共頻共網，遠傳可充分發揮700MHz連續頻寬優勢和低頻特性，大幅增加5G覆蓋率，強化大眾運輸工具、空曠地形、建築密集的深層室內等覆蓋能力，再搭配遠傳既有之2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段豐富的頻譜資源，將提供遠傳用戶最優質的5G頭等體驗。

遠傳2020年第三季營運績效亮眼。縱觀台灣行動通訊市場，台灣行動市場總用戶數受疫情影響持穩，行動號碼可攜市場趨冷，但遠傳月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，且月租型客戶流失率持續創新低。

另外，遠傳表示，客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User；ARPU）持續領先同業。「遠傳心5G」自7月推出以來，新用戶及續約用戶之平均月租費逐月提升，除了歸因於高達97％的5G用戶申辦999元以上資費，iPhone 12/12 Pro熱賣更顯著挹注5G ARPU成長。目前觀察，相較於去年85％用戶申辦新iPhone搭配$999以上資費，今年不僅提升至98％，其中更超過60％用戶選擇$1399以上資費，隨著iPhone 12 mini/Pro Max即將開賣，ARPU看漲可期。

遠傳新經濟營收延續成長動能，2020年前三季新經濟總體營收較去年同期成長17％。其中行動商務與數位媒體服務年成長率達13％，資通訊業務營收較去年同期增加31％。資通訊業務營收中，雲端服務營收年成長率達71％、物聯網服務收入年成長率達249％。

遠傳表示，憑藉5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端技術力與網路優勢，已於台東縣偏鄉衛生所實現全台第一個「5G遠距診療服務場域」，改善偏鄉醫療資源匱乏問題。「遠傳心5G服務」強棒接力登場，無論是「遠傳搶付」創新商業模式、符合5G世代玩家需求的「遠傳friDay雲遊戲」，都呼應遠傳5G服務「吃很好、吃很飽、多元豐富」的承諾。

展望2020年第四季，遠傳表示，將全力打造優質的5G建設，持續豐富遠傳行動生活圈之多元創新服務，鼓勵用戶升級5G，擴大布局企業專網解決方案、智慧城市、遠距診療、智慧製造領域，期待成為消費者與企業的5G最佳夥伴。

(工商 )