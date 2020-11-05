（微熱山丘冬季限定新品「柚香蘋果酥」，酥皮淋上米白色的法芙娜柚子調溫可可，再綴以檸檬糖霜雪花，蘋果清甜裡搭配白柚清香。圖／微熱山丘提供）

因應季節時序轉變，知名甜點品牌微熱山丘推出2020年冬季限定新品「柚香蘋果酥」，並自即日起於台灣地區及海外全通路限量上市。此「柚香蘋果酥」以原有的蘋果酥，淋上法芙娜柚子調溫可可（Valhorna's INSPIRATION YUZU couverture），再綴以檸檬糖霜雪花，為蘋果酥增添更加滑順的口感，融合出一拍即合的酸甜滋味。

微熱山丘自2019年起推出「全球果實計劃」，並以該計劃下的蘋果酥，推出春、冬兩季期間限定口味，標榜讓客人在任何相聚時刻，能因應不同的時節氛圍分享暖心美點。

秋冬之際是日本青森縣蘋果一年一度的盛產季節，微熱山丘將今年當季限量採收的青森縣紅玉蘋果製作成蘋果酥內餡，以糖漬慢煮讓果實的酸甜與果丁的清脆，完美封存於深紅色的蘋果醬，並在經典的奶油酥皮上層，淋上法芙娜柚子調溫可可（Valhorna's INSPIRATION YUZU couverture），再以檸檬糖霜作為雪花點綴，為蘋果酥帶來冬天的風味與樣貌。

此次微熱山丘選用法國巧克力品牌「法芙娜」（Valhorna）的柚子風味調溫可可，不僅讓「柚香蘋果酥」散發讓兩頰生津的白柚香氣，也為爽脆甜蜜的蘋果內餡與酥皮，增添清新滑順的口感。一拍即合的滋味，就像這一年來生活中的酸甜點滴。

以農企業共好的初衷為核心，微熱山丘以「全球果實計劃」的理念提升各地特色水果的經濟價值，由台灣與日本團隊共同開發出封存日本青森紅玉蘋果的美味甜點-蘋果酥。未來也期待透過蘋果酥期間限定的口味，創造更多元的Match美味。

「柚香蘋果酥」此次使用了全新牛皮紙盒，除了有活潑俏皮的日本紅玉蘋果與白柚插畫，更以藍、白色抽象潑墨筆觸，呈現白雪紛紛的冬季氛圍，恰巧也呼應了法芙娜柚子調溫可可淋上酥皮後所呈現的自然滴落狀，以及雪花般的檸檬糖霜，讓人在冷冷的冬日裡一口咬下飽滿的酸甜滋味，滿足味蕾的同時，也從清新愉悅的畫風裡，感染歲末冬季的溫暖氛圍。

(工商 )