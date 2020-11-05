方志友、陳乃榮主演魔幻音樂劇《妖怪台灣》，由國立臺灣交響樂團攜手故事工廠推出，該劇改編自何敬堯暢銷同名著作《妖怪臺灣》。陳乃榮自音樂劇《搭錯車》開始投入音樂劇已三年，這次在《妖怪臺灣》化身妖怪界霸總「蛇郎君」，其中一場英雄救美情節，他捨身擊退其他妖怪，將方志友摟在胸口裡超MAN模樣，被讚根本是霸氣總裁，而陳乃榮自認救的不是對方的肉體，而是她的內心，與她接下來面對人生的態度。

方志友透露，與陳乃榮多年前曾因為電影拍攝一起上表演課，當時陳乃榮曾在表演課狂飆演技，讓她相當震撼，她還跟姐妹淘昆凌分享，這次跟陳乃榮合作演出《妖怪臺灣》，沒想到與對方睽違多年再次合作，陳乃榮仿彿忘了他們曾一起上過表演課般，一副好久不見的臉，讓她好氣又好笑。

劇中方志友飾演小說界的妖怪女王，陳乃榮則飾演妖怪之王蛇郎君，世俗普遍流傳的故事裡的蛇妖形象有正有邪，但都是一種能力高強、歷史古老的偉大存在。而在《妖怪臺灣》裡的蛇郎君是風靡妖界、魅力無窮的妖怪貴族，卻深深掛念著回憶中那個埋首書本、怪裡怪氣的人類女孩。因此陳乃榮與導演討論如何讓觀眾能感受到在「妖怪之王」蛇郎君的冷酷外表之下，因方志友而變得「柔軟、有人性、有溫度」，他認為蛇是冷血的，但該角理性大於感情，是個能顧全大局並站在對方立場著想的「成熟男人」。原創魔幻音樂劇《妖怪臺灣》將於12月5日、6日於台中中山堂首演，購票請洽兩廳院售票系統。

陳乃榮（右）《妖怪臺灣》化身妖怪界霸總走英雄救美方志友。（故事工廠提供）

陳乃榮《妖怪臺灣》化身妖怪界霸總。（故事工廠提供）

(中時 )