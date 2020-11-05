陳建仁（著黑西裝者）與南一中、台南女中的學弟妹合照。（李宜杰攝）

前副總統陳建仁5日回母校國立台南一中演講，以「台灣新興傳染病防疫的成功模式」為主題，分享從SARS、H1N1、到新冠肺炎的抗疫經驗。現場不少同學都關心疫情何時結束，陳建仁認為，待明年疫苗普及後，疫情就會趨緩，但值得注意的是，新冠肺炎很有可能變異，「也許covid-19在2021年結束，但病毒很有可能變異，到時候疫苗就無法再施打，台灣要做好準備。」

財團法人楊祥發紀念教育基金會5日下午在台南一中舉辦科普演講，邀請同樣是南一中畢業的陳建仁，與莘莘學子分享防疫經驗。陳建仁表示，台灣防疫成功，每個人都是無名英雄，因為早在抗煞時期，台灣民眾主動量測體溫的意願就高達8成以上，而今日因民眾嚴守居家隔離原則，才不致讓疫情擴散，「事實上，台灣就是一個最好的例子證明，防疫做得好、經濟損失也相對較少。」

提到全球疫苗發明狀況，陳建仁表示，目前歐美國家約有4種疫苗進入了臨床三期研究，實驗也算順利，雖然曾因接種後疑呈不良反應而中止，但待觀察後，發現與疫苗無關，「如果順利的話，最快今年年底就可以獲得認證、核可，並量產使用。」

陳建仁也提到，台灣目前則有3家公司研發疫苗，疾管署也已同意廠商進入臨床一期研究，還需要動物模式驗證，最快年底進入二期研究，「台灣疫苗要獲得許可，大約要等至明年年中。」陳建仁表示，目前政府正積極向國外採購疫苗，也會訂定出優先接種順序，包括：醫護人員、警察、慢性病長者、軍人等，預計明年會明朗化，「我個人對疫苗發展相當有信心。」

最後，陳建仁也分享台灣面對新冠肺炎疫情的第二波挑戰，包括因第一波大流行仍在全球蔓延，再加上國際貿易仍是台灣經濟的主要動力，如何維持經濟成長至關重要。

(中時 )