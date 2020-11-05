海基會新董座至今難產，陸委會發言人邱垂正今天表示，仍由代理董事長許勝雄續行代理，至新任董事長確定。至於有關許的財產申報問題，他說，經向法務部洽詢，根據公職人員財產申報法規定，許勝雄為民間捐助人身分獲選為董事，並非公職人員，因此，依法無須申報財產。

金仁寶集團董事長許勝雄代理海基會董座期限至11月3日，現將延長代理海基會董事長一職。而代理公職超過三個月依法需申報財產。此前傳出，相關單位為他研議解套方案，傾向由法務部做出解釋。

邱垂正今天在陸委會例行記者會上被問及此，他指出，有關其財產申報問題，經向法務部洽詢，法務部函釋，根據公職人員財產申報法，許勝雄並非公職人員，是民間捐助人身分獲選為董事，對於自身的專業獨立行使董事職權，並非公職人員財產申報法第二條第一項第五款規定的適用對象。

他說，也就是說，許勝雄不是政府的政府代表、董事，因此，其代理董事長一職依法無須申報財產。

另外，外界也關切許勝雄是否需列席立法會議備詢。邱垂正又指，海基會歷任董事長若沒有支薪，除了代表政府簽屬兩岸協議外，依慣例無須到立法院報告備詢。

他說，許勝雄並未支薪，且僅為代理董事長，依慣例無須到立法院報告備詢。對於立法院邀請海基會董事長出席會議，將由副董事長兼秘書長代表出席。

(旺報 )