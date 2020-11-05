◎今年首颱撲台灣 閃電今晚8：30發陸警

閃電颱風逼近台灣，氣象局今下午開記者會表示，若路徑不變的話，將於今晚8時30分發布陸上警報。以目前來看，恆春半島很有可能會進入陸警範圍。此外，台東地區進入的機率也很高。

◎立院火爆場面不斷 江啟臣拍桌大戰蔡碧仲

立法院今天火爆場面不斷，不僅國民黨立委鄭天財與退輔會主委馮世寬在外交國防委員會起肢體衝突，國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲也跟法務部次長蔡碧仲在司法法制委員會起口角，林江兩人不滿蔡碧仲備詢態度，林怒砸資料，江啟臣也氣到拍桌，國民黨立委鄭麗文也嗆蔡碧仲，「好大的官喔！」

◎7旬婦打疫苗6天後死亡 家屬申請受害救濟

70多歲老婦日前接種流感疫苗後出現頭痛、身體癢、四肢無力，6天後在睡夢中過世，死因診斷為心肺衰竭，家屬不滿中央流行疫情指揮中心對前述症狀隻字不提，懷疑卸責。對此，發言人莊人祥表示，我們沒有在隱匿，有將家屬回報的資料給專家，專家的初判是自身的疾病，目前家屬已經申請預防接種受害救濟，接下來會有人收集病例等資料來審查，還需要很久的時間才會有結果。

◎獅派布雷克背水一戰 兄弟羅傑斯出征拚冠

台灣大賽中信兄弟對上統一獅取得3勝1敗聽牌優勢，兄弟最快今晚就能封王，G5雙方都派出第一戰的先發投手，由羅傑斯掛帥對上布雷克，獅隊已經無路可退，期待能複製第一戰模式搶下勝利續命，而兄弟則期待能拋下相隔10年的總冠軍彩帶。

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(中時新聞網)