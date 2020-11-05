桃園市龜山區吳姓6歲小妹妹今年9月12日因心臟疾病，在家突然失去呼吸、心跳，桃園市消防局獲報，派遣救護車救援。所幸救護員現場用AED電擊，讓吳小妹妹恢復心跳。5日小妹妹和爸媽帶著飲料到消防分隊致謝，讓消防隊員相當感動。

桃園市坪頂消防分隊指出，今年9月12日時凌晨接獲吳小妹妹家人報案，當時分隊僅有的2輛救護車皆已出勤，所幸其中1輛與醫院交接的快，又從醫院連忙救護車趕至吳小妹妹家中，救護員現場發現吳小妹妹已經失去呼吸、心跳，連忙上AED電擊，並CPR，電擊2次後吳小妹終於恢復心跳，救護車也在4分鐘內飆至醫院，經過治療後，吳小妹已能活蹦亂跳的出院。

「謝謝你們！」為了答謝消防員，吳小妹爸媽5日帶著飲料，無預警到坪頂分隊，頻頻感謝消防隊員救回吳小妹。雖然當天執勤的隊員恰好輪休，不過聽聞吳小妹及爸媽到分隊答謝，也相當感動。

坪頂分隊分隊長周鼎閎表示，9月12日當天，隊上2輛消防車都出勤，一件還只是處理酒醉路倒案件，所幸在醫院交接快速，才來得及趕到吳小妹家中。呼籲大家珍惜使用救護資源，將救護車留給更需要的患者，才能將救護效益最大化。

(中時 )