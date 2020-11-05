桃園市政府今年8月公告20家連鎖便利商店、咖啡店及速食店共1805處的騎樓及庇廊範圍為禁菸區，經過3個月的宣導，5日首日稽查57處吸菸熱點，查獲7人違規吸菸，並依菸害防制法開罰，最高分別可罰1萬元罰鍰。

衛生局長王文彥指出，依據衛生福利部國民健康署2018年國人吸菸行為調查，桃園市民眾於室外公共場所二手菸暴露率為44.3％，顯見持續營造桃園市無菸環境的迫切性。桃市於2015年起陸續公告公園、學校周邊環境、公車候車亭等納入禁菸區，今年則擴大公告連鎖便利商店、咖啡店及速食店騎樓庇廊為全面禁菸場所，目前全市共有2809處戶外禁菸場所，期使民眾免於二手菸危害，營造無菸清新環境。

為營造無菸環境，此次與統一、全家、萊爾富、OK、美廉社等5家連鎖便利商店，星巴克、85度C、路易莎、伯朗、 丹堤、怡客、cama café、多那之等8家連鎖咖啡店，及麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡、達美樂、拿波里、SUBWAY等7家連鎖速食店共同推動騎樓及庇廊全面禁菸，盼讓民眾購物、享受美食時不受二手菸危害。

衛生局表示，過去常接獲民眾陳情於咖啡店享用美食或帶小孩至便利商店購物時，遇有二手菸逸散問題，提醒民眾，自5日起於公告之禁菸場所吸菸者，最高處1萬元罰鍰，業者若提供吸菸有關器具，最高處5萬元罰鍰，盼民眾能共同維護無菸環境，保護你我的健康。

(中時 )