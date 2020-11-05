屏東公共自行車Pbike今年正式出走屏東市，選在潮州鎮增設站點，鄰近屏東市的長治鄉在代表會通過下，也順勢提出設站申請，並完成現場會勘，希望未來串連客庄景點，藉以帶動地方觀光，屏東縣政府則強調，後續將審慎評估。

Pbike自2014年啟用至今，累積使用人數突破330萬人次，在不少鄉鎮引頸期盼下，今年終於在潮州鎮內設置6站，配合潮州鎮公所第一立體停車場及潮州聯合辦公室工程，未來可望再增加2座租賃站。

長治鄉民代表邱宇桐便提議，長治緊鄰屏東市，若能迎來Pbike設站，可望帶動地方發展，把市區遊客導入鄉內，長遠下來，還能繼續串連六堆客庄景點，打造地方小旅行，對相關觀光產業絕對有所助益。

屏縣府交通旅遊處長黃國維坦言，日前已經完成現勘，但他強調，公共自行車設站有許多前提必須評估，包括合理的公里數、站與站的距離不能太遠，還必須考量每台車次的周轉率，攸關後續營運狀況。

黃國維進一步解釋，Pbike的功能不可能取代汽機車，而是作為大眾運輸與目的地間最後一哩路的代步工具，所以牽涉範圍很廣，這都要仔細估算；長治鄉長古佳川則認為，站在地方發展角度，當然歡迎來到長治設站，也樂觀其成，後續評估交由縣府專業，若真能爭取成功，公所也會盡全力配合。

(中時 )