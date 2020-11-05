投縣內一名小學四年級的女學童，因營養午餐沒有吃完，竟被班上導師以塑膠水管抽打，導致學童身心受創。南投縣議員曾振炎5日在議會上質詢，表示教育基本法已明訂校園零體罰，卻出現這樣的案件，要求教育處應該輔導老師，不要讓類似的暴力案件再上演。

曾振炎表示，上月投縣內某國小，一名女學童因未依老師規定吃完營養午餐，竟遭女導師以水管抽打大腿，留下傷痕；事後家長帶著女學童向學校反應，該名女導師還一度不認錯，讓家長相當心疼。曾振炎說，縣府教育處務必要督促各級學校落實零體罰規定，確保學生受教權益。

投縣府教育處長陸正威表示，教育基本法2005年即規定零體罰，教育處也一再重申零體罰落實，該名老師行為確實違反相關規定，校方事後已立即召開校評會及考核委員會，將該名女老師記申誡處分。

校方則說，該名女教師有30年教學資歷，平時上課負責任且自我要求高，因希望班上的小朋友不要浪費食物，求好心切才打學生，事後校方已針對師生雙方進行輔導，女老師也因一時衝動表達悔意，目前已取得家長諒解。校方考核委員會基於該名女教師為初犯，做出記申誡處分，並要求老師們應採正面的教育方針，不能再有違法體罰的情況發生。

(中時 )