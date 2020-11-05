搶攻「雙11」商機，雲朗觀光集團舉辦「雙11快閃」活動，聯合君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店（新莊、桃園、高雄、花蓮）、兆品酒店（台中、嘉義）、品文旅（礁溪），於11/11起至11/15限時111小時推出下訂優惠，凡透過飯店官網或電話訂房，翰品酒店（新莊、桃園、高雄）、兆品酒店（台中、嘉義）雅緻雙人房均一價2,111元。翰品酒店（花蓮）雅緻家庭房和品文旅（礁溪）文漾家庭房3,333元，君品酒店住房滿4,000元再送客房餐飲4,000元，雲品溫泉酒店更推出雙人入住經典山景客房一泊二食住房專案只要8,699元，皆為每日限量5間。

雲朗觀光集團今年的雙11快閃活動，自11/11起到11/15限時111小時，凡透過飯店官網或電話預訂2021年4月29日前非週六及連假期間的住房，皆能享有超優惠的價格入住星級飯店。其中，選擇君品酒店，凡住房金額滿4,000元即送客房餐飲4,000元。雲品溫泉酒店還特別推出雙人入住經典山景客房一泊二食住房專案，內含丹彤西餐廳自助早餐、大廳酒吧晚間套餐5選1，每日限量5間只要8,699元。

翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義更聯合推出雅緻雙人房限時限量均一價2,111元，專案含單人獨享乙客早餐，第二客早餐需加價250元；而翰品酒店花蓮與品文旅礁溪則分別推出雅緻家庭房及文漾家庭房只要3,333元，此專案不含早餐，同樣皆為每日限量5間。另外，翰品酒店花蓮於雙11當天也推出餐飲活動，限時111分鐘開賣翔雲西餐廳自助晚餐券，每張800元+10％，買10張送2張，前11組再享神秘小禮乙份。

(工商 )