蘋果日前推出新機iPhone12系列，已有不少果迷拿到實體後興奮開箱。但有位女大生表示今(5)日拿起剛到手1個禮拜的iPhone12，當打開內建相機時，過了5秒後卻發現畫面不停的瘋狂震動，詭異情況嚇的她「以為要爆炸」，對此，就有網友表示可能是拿到機王，可以趕快進行換貨。

原PO在「Dcard」上發文表示，自己的iPhone12剛到手不久的，但今日她打開內建相機，過了5秒後畫面卻突然瘋狂震動，「狂～震，嚇到我以為要爆炸」而這詭異情況讓她嚇的趕緊拿起另外一隻手機錄影存證，連一旁的友人都直呼太可怕了，她也擔憂的詢問網友，是否碰過同樣的問題。

影片發出後不少網友表示原PO拿到機王，「機王，拿去換吧」、「這才是名副其實的機王，那些什麼賴打不開ig閃退的都來看看，軟體問題不要再發文說是機王了」。還有人也碰過同樣經驗，「我剛拿到時開機試用不到幾分鐘也這樣！趕快重開機就好了，但我沒錄起來，只能先用下去了」。此外，有內行人指出「感覺像是OIS故障，但通常都是舊機比較會，新機的話應該是機王，換貨吧」

而事後原PO也更新表示，自己已打電話向客服反應，目前確定可以換一隻全新的iPhone12，這也讓她放心許多，而她也應證了網友先前的說法，「應該真的是拿到所謂的機王」。

(中時新聞網)