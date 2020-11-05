北市日前公告迪化汙水處理廠不再收外縣市水肥，遭水肥業者抨擊「自掃門前雪」，桃園市水肥清除商業同業公會理事長顧志祥指出，迪化汙水處理廠產生的汙泥交由桃園市善後，但卻不協助他人處理水肥，痛批北市是「自私的天龍國」。

桃園市環保局長呂理德表示，每年桃園約有1.4萬噸至4.2萬噸的水肥，但龜山汙水處理廠每年僅能處理約1.2萬噸，以往都是交辦外縣市協助消化，而現在因北市不再接收外縣市水肥，導致桃市處棘手階段，仍在與北市環保局溝通，盼能解救短期的水肥危機。

桃園市 ▲桃市目前僅有龜山汙水處理廠，明年將完工的桃科及生質能中心能大幅減緩水肥危機。（姜霏攝）

桃園市一年接收北市25萬噸的廢棄物，其中除了包含廢紙、廚餘、廢銅鐵及廢木材、感染性廢棄物及營建廢棄物之外，也包括了汙水處理廠產生的汙泥。顧志祥說，北市長年交由桃園業者處理相關廢棄物，不僅水肥不協助處理，就連桃市焚化廠無法消化的垃圾也棄之不顧。

桃園市目前僅有1間焚化廠，一年僅可處理37萬公噸的垃圾，去年桃園市垃圾量達46萬公噸，相當於9萬噸的垃圾被迫放置掩埋場。根據今年8月的數據顯示，北市北投垃圾焚化廠、木柵垃圾焚化廠及內湖垃圾焚化廠，每月分別可處理5.5萬噸、4.6萬噸及2.8公噸的垃圾，總焚化量達13萬公噸，但實際焚化量卻不到一半，僅焚化7萬公噸的垃圾，明顯可以協助他縣市焚燒垃圾。

顧志祥怒嗆「桃園不是台北的後花園」，直言北市不願自家人的空氣品質下降，因此不接受協助焚化外縣市的垃圾，但因北市並沒有合法的事業廢棄處理廠，所以汙水處理廠產生的汙泥，必須交辦桃園市買單，呼籲北市應有「同理心」。

呂理德說，北市既然會想說要減少垃圾汙染，那汙泥卻又交給桃園處理，該情形顯得相當矛盾，表示北市應站在彼此角度互相著想，若北市因想減少垃圾汙染而拒收外縣市，危急時也不欲出手相助，那桃未來也將加強汙泥檢查，將會造成北市汙水處理廠運作困難。

(中時 )