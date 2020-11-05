疫情來襲，港校對台招生不停歇！香港科技大學15日（周日）舉行台灣線上招生及入學獎學金說明會，校方表示近年台灣學生出國留學人數漸增，其中不少選擇赴港升學，香港科大2020年招收的台灣生比往年更多；獎學金方面，全額入學獎學金高達每年19.5萬元港幣（約合新台幣71.82萬元，可領4年），另今年港科大首次推出專為台灣生設立的獎學金，細節將於線上招生說明會公布。

香港科大表示，15日將有大學簡介、在讀台灣學生分享、招生及獎學金安排、現場問答環節等。活動將採線上（Google Meet平台）模式，第1場是15日上午10：30到12：00，第2場是15日下午15：00到16：30，將以電郵與登記人確認說明會時間及會議鏈接。此外網上入學申請系統已經啟動，早輪（early round）申請截止日期是11月20日，主輪（main round）申請截止日期是2021年1月14日。詳情參考：http：／／join.ust.hk／。

除了一般入學獎學金，今年香港科大首次推出專為台灣生設立的獎學金，詳情將於線上招生說明會公布。全額獎學金包括學費和津貼，每年19.5萬元港幣。獎學金無需額外申請，錄取時會一併通知。

香港科技大學本科招生及入學事務處LINE帳號：hkustadmissions；本科招生網頁：join.ust.hk LINE／Facebook／Snapchat： hkustadmissions，郵箱：[email protected]，電話：852- 26231118

(旺報 )