南台灣大缺血，其中B型庫存量剩3.2天，捐血中心疾呼大家挽袖捐血。（高雄捐血中心提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄捐血中心今罕見發布缺血紅色警戒，該中心企畫課長楊贛屏指出，以往沒有在這時大缺血，近來醫院用血量沒有下降，捐血人意願低，創下10年來最低點，以高雄捐血中心來說，最缺B型血，庫存只剩下3.2天，其他血型也剩4至5天，南台灣整體庫存量來到5.3天，呼籲民眾多多捐熱血做公益。

楊贛屏提到，原則上理想血液庫存大概保持在8至10天，最少7天最為保險，但醫院用血量9、10月上升2.3％，但捐血量卻下滑3至4％，一來一往下落差下，血液庫存嚴重不足。

楊贛屏指出，南台灣地區每日約需要2000餘袋醫療用血供醫院病患輸用，高雄捐血中心B型罕見下探到僅剩下3.2天庫存，但其實血液捐進來還需要2天檢驗期，合格血液才可以供諸，換言之可以配給醫院的只剩下1.2天，「這是很危險、很可怕的數字」。

捐血中心發起捐血大作戰，兵分多路召募熱血，包括打電話給捐血人，同步在臉書發布捐血訊息，請網路代抄公司提升曝光觸及率，發出簡訊、email，出動捐血車等等，希望能讓庫存量提升，以滿足醫院需求，萬一沒有血液供應，也會提高病人風險。

高雄與台南捐血中心小編也在粉絲頁上喊著「缺血！需要您來幫」，讓更多人知道醫院裡等待用血者是一年365天持續沒間斷的，號招粉絲們幫忙分享缺血訊息，呼籲熱血民眾踴躍出門響應，挽袖捐血救人！

(中時 )