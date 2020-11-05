2020新社花海主題為「愛你愛你」，景觀灑播區以4色波斯菊，目前布展進度已達85％。（王文吉攝）

立委江啟臣（左）、楊瓊瓔（右）等考察新社花海布展進度及防疫措施。（王文吉攝）

台中國際花毯節主題「愛麗絲的花境探險」，透過花卉互動裝置呈現童話經典場景。（王文吉攝）

台中國際花毯節以數百種草花布置「愛麗絲夢遊仙境」童話故事中的經典人物及場景。（王文吉攝）

2020新社花海下周六即將開幕，今年主題為「愛你愛你」，而台中國際花毯節結合「艾麗絲的花境探險」，另有百合花展館，總面積廣達50公頃，布展進度已達85％。針對新冠肺炎，主辦單位5日宣布防疫措施，要求搭乘接駁車、進入花毯區及室內展館均須量測體溫及配戴口罩。

立委江啟臣5日邀請立法院經濟委員會前往新社考察，並會同農委會、農糧署、種苗改良繁殖場、交通部觀光局、路政司、台中市農業局、觀旅局等單位實地勘查並瞭解相關準備情形，希望能讓眾所矚目的花海節順利進行。

今年新社花海首度啟動防疫措施，種苗改良繁殖場場長張定霖說明，花海區有4個出入口，要求遊客戴口罩，考量配戴口罩拍照不好看，在社交距離達到一定程度，如空曠處所不從嚴管制，環保局及種苗場每天派員加強消毒。

張定霖接著說，遊客搭乘花海接駁車，上車前必須量測體溫及配戴口罩。花海現場有2個熱區，其中艾麗絲花毯出入口實施管制，要求配戴口罩，另百合花展館入口架設熱影像偵測設備，進到室內必須配戴口罩，活動期間若發生疫情，遵照中央流行疫情指揮中心規範辦理。

江啟臣強調，今年受疫情影響，許多活動延期舉辦，也有不少人無法出國旅行，新社花海是國內外知名的活動，結合台中國際花毯節，周末單日人次可能超過20萬人次，展期可望吸引超過200萬人次，相關單位必須預先做好防疫措施，並請旅客遵照防疫規範，展區維護、旅客接駁、停車規劃、人流動線、車流導向、在地居民通行問題等面向也應妥善安排。

今年新社花海主題「2020愛你愛妳」，景觀活動面積廣達50公頃，其中大面積花海16公頃，景觀灑播區以4色波斯菊及6色百日草呈現幾何玫瑰花彩，精緻草花區布展超過20萬株。邁入10周年的台中國際花毯節「愛麗絲花境探險」，透過花卉互動裝置呈現童話經典場景。

(中時 )