工業電腦廠立端(6245)宣布將發行9億元私募無擔保可轉債，並由電源管理暨自動化大廠台達電(2308)全數認購。雙方將藉由此次私募案，強化技術與產品互補合作，加速工業物聯網（IIoT）及5G邊緣運算等應用發展。

立端為充實公司營運資金，董事會決議發行發行期間3年、發行總額9億元的私募無擔保可轉債，並訂定轉換價格為55.6元，以因應營運成長所需、強化財務結構，藉此擴充營運範圍、進入潛在垂直市場，有助公司穩定成長。預期若全數轉換將稀釋股權12.07％。

立端長期關注資安與邊緣運算技術發展，持續開發整合高速運算、資訊安全、人工智慧（AI）的網通設備。台達電為物聯網中樓宇自動化、能源管理、安全監控、智慧製造、工業自動化的領導廠商，可藉由整合立端網路運算平台，提供數據結合邊緣運算的完整解決方案。

立端近年來強化對電信邊緣運算及工業物聯網布局，並以網安為核心，協同各垂直市場技術領導夥伴，提供網路虛擬化（SDWAN及NFV）應用的網路白牌設備解決方案，獲得包括Verizon在內的全球20大電信營運商認可，已完成超過20萬企業SD-WAN站點部署。

立端指出，面對5G時代來臨帶來的網路運算設備需求及產業重新洗牌，多元多角技術服務與策略結盟，才能在5G時代立足。藉由攜手台達電、以其自動化製造資源為後盾，可提高生產製造規模、滿足大型電信商需求，持續擴大在SD-WAN、uCPE的全球市占率。

台達電則表示，立端在資訊科技（IT）位居領導地位，公司則在生產營運（OT）與通訊科技（CT）深耕多年，透過與立端合作，台達電將能加速整合OT、CT與IT，進一步結合開放式數據平台、形成智慧企業整合架構，為客戶提供更完整的從雲到端整合服務。

(時報資訊)