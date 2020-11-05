砷化鎵廠—穩懋(3105)10月合併營收為22.4億元，月增0.95%，年減3.59%，蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市，讓穩懋第4季營收可望優於第3季，穩懋預估，第4季合併營收將較第3季成長low-single digit(0%到5%)，由於產品組合變化，單季毛利率預計降至high-thirties水準(36%到39%)。

受惠於蘋果新機上市，穩懋10月合併營收為22.4億元，月增0.95%，年減3.59%，累計1至10月合併營收207.9億元，年成長23.97%。

傳統旺季來臨，穩懋第3季合併營收為65.66億元，季增9%，營業毛利為28.51億元，季增5%，單季合併毛利率為43.4%，季減1.4個百分點，營業淨利為21.46億元，季增6%，單季營業淨利率為32.7%，季減0.9個百分點，稅後盈餘為19.67億元，季增19%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.68元；累計前3季合併營收為186.85億元，年成長29%，營業毛利為81.69億元，年成長60%，合併毛利率為43.7%，年增8.4個百分點，營業淨利為61.18億元，年成長89%，營業淨利率為32.7%，年增10.4個百分點，稅後盈餘為51.93億元，年成長103%，已超越去年全年獲利，每股盈餘為12.38元。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年第4季手機相關產品將比第3季好，RF與手機有關會成長，WiFi與第3季差不多，基礎建設則會衰退，由於手機相關產品在第4季佔比相對高，而毛利率最好的基礎建設佔比下滑，因此第4季毛利率將較第3季下滑。

穩懋5000片的新產能擴充計畫已於第3季底完成上線，目前單月產能已達41000片，是全球產能最大的砷化鎵晶圓製造公司，新產能逐月開出亦導致產能利用率由第2季的90%降至75%，不過陳舜平表示，只要產能利用率維持在70%到80%，對毛利率不會有巨大影響。

(時報資訊)