美國總統大選近日陸續開票，因牽動美中台局勢，選前台灣許多名嘴、網路名人曾預測與台灣交好的川普會大贏，前民進黨立委沈富雄甚至喊出民主黨候選人拜登能拿下350張選舉人團票，但實際上目前僅拿下約264張，落差巨大。但民進黨桃園市議員王浩宇卻公開斷言川普會大贏，還點名沈富雄、宅神朱學恒等人「講清楚」。

沈富雄10月19日曾在臉書放上自己的「最終預測」，表態拜登將大贏，且獲得350張以上選舉人票，川普僅可能拿到188張選舉人票。但截至台灣時間5日下午5點，「拜登拿下264張選舉人票，川普則拿下214票」。

但預測失準的還不只沈富雄，正遭到罷免的桃園王浩宇，4日在臉書發文，表態：「幾乎所有搖擺州都是川普大勝的狀況下，拜登僅剩下亞利桑那州11票、緬因州4票、內華達州6張。拜登最高只能拿到245張選舉人票，也就是說川普無論如何都會勝選，繼續連任美國總統」。

他更點名「包含沈富雄、宅神、范琪斐等斬荊(此處應為釘)截鐵預測拜登會勝選的名嘴們，是不是該說明一下自己的預測為什麼失準？」。

對於王浩宇公開點名多位名嘴，罷免總部5日也透過臉書無奈回應，「王浩宇，可不可以不要再瞎預測了！」，並驚訝表示，「預測失準的人，竟然叫別人說明為何預測失準，一天到晚嫌自己臉不夠腫」。其他網友則譏諷「他的想法不是正常人可以理解的」、「好多人的褲子被海水沖走了」。

沈富雄10月19日預測美國大選(上圖，摘自沈富雄臉書)，王浩宇點名沈富雄等人，應就預測失準講清楚。(下圖，翻攝自王浩宇臉書)

(中時新聞網)