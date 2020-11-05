興中國中的學生穿戴著以紙箱為材料自製的「大神尪」裝備，模擬繞街遊 行隊伍。（胡健森攝）

台灣宮廟獨特的神將文化也可成為學校的鄉土教學課程內容！宜蘭縣興中國中今年創校50周年，因校慶活動時間與社區的「祈冬文化祭」在同一個時間，學校進而與大二結文化基金會合作，讓學生瞭解並學習神將文化，再參加與校慶一同舉辦的社區活動。

隨著全球化的浪潮，國人「西化、日化」情況越來越明顯，眾人在一股腦兒地仿日、跟韓、從美的同時，卻相對地忽略了台灣自身的本土文化。

大二結文化基金會董事長林奠鴻表示，最近很多的學校紛紛舉辦「萬聖節」相關活動，但萬聖節畢竟是屬於西方的節日，我們許多學校的教育內容又太過注重外國的節慶活動，反倒讓我們許多祖先流傳下來的節慶活動逐漸被忽略、淡忘。

林奠鴻表示，基金會多年來經常舉辦以「藝陣」為主的活動，吸引很多地方的家長、學校，樂意將孩子送到基金會學習，畢竟基金會是以文化為主體的基金會而不是宮廟，讓家長、學校感到很放心，今年更進一步走入校園，讓老師也能體會到，孩子們並不會因為去瞭解、學習到神將文化而被帶壞。

興中國中校長李俊緯說，大家都在說要國際化、全球化，但在此之前更應該要先以在地化為基礎，否則一切都是奢談，加上學校與社區有著共存共榮的關係，因此學校與基金會合作，安排了一系列的神將文化課程，讓孩子能更深入地瞭解地方文化，同時發揮創意與鄉土連結，比起只教孩子死讀書更具有意義。

(中時 )