白靈PO出《墮胎師》中的造型。（取材自白靈IG）

白靈曬出泡湯照。（取材自白靈IG）

華裔女星白靈以《墮胎師》入圍本屆金馬影后，她日前從洛杉磯搭機來台準備參加金馬獎頒獎典禮，已在台展開為期14天的隔離，她4日在IG上大方分享隔離生活，還曬出泡湯照和裸睡影片，側胸若隱若現，性感尺度破表。白靈表示隔離期間，一整天都在吃東西和睡覺，不禁自嘲：「我確定14天後我會變得很胖，沒有衣服適合我了」。她坦言獨自隔離有點不適應，「第2天在台北隔離，怎麼辦好辛苦，還有這麼多天啊，才第2天啊，要瘋狂了」不過也稱讚台灣防疫嚴格，是確診人數控制在這麼低的原因。

白靈5日又PO出性感照和電影造型，她穿上套裝自稱女警，隔離進入第3天的她繼續嚷著自己悶到快要發瘋。白靈在文中自嘲「舉起手！哈哈是這張照片上的這些女人，她是每天從台北警察局給我打電話的間諜嗎？哈哈她在樓下等我嗎？當我試圖偷跑時要抓住我？哇，女警很棒，她看起來很性感吧？也許我可以勾引她？」不過這其實是她在《墮胎師》中的造型。

白靈表示，她接到旅館電話，她告訴對方自己需要呼吸新鮮空氣，「因為窗戶不能打開，所以我問她，如果我可以在酒店一個角落走走就好了，但對方說這樣會罰款」。她說自己只想呼吸一下新鮮空氣，「你們會把一個健康的人變成一個生病的人」，還說：「哇哇哇，我們一起哭吧，好嗎？我真的快要瘋了！不喜歡！一點都不自然！」

白靈還介紹PO出的照片是《墮胎師》中的造型，語帶幽默說：「這是讓我獲得最佳女主角提名的原因，也是促使我進入14天隔離的原因，是她，是她的錯！我們不該把她關起來，而是該逮捕她！哈哈。」

白靈相當關心美國總統大選，表示選舉已進入瘋狂階段，「會多拍正能量影片，大聲笑出來，有時候這是保持罪惡、鎮靜和保持正常的最佳方式，我正在盡我最大的努力，希望你也這樣做。」

(中時 )