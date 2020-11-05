鼎炫-KY（8499）5日公佈2020年10月合併營收達新台幣2.42億元，不畏中國十一長假工作天數減少，受惠EMI材料業務訂單充沛，帶動整體出貨表現持續暢旺，10月營收改寫歷年單月次高，並較去年同期成長48.76％。

鼎炫-KY表示，今年受惠於疫情帶來的居家辦公及遠距教學強勁需求，筆電及平板電腦相關零組供應鏈供貨吃緊，主要國際知名品牌客戶訂單持續熱絡。集團亦持續精進生產效率並提高自動化加工生產，積極拉升整體產能稼動率以因應強勁訂單需求，EMI材料事業銷售持續維持高檔水準，10月營收不畏工作天數減少，仍繳出歷年單月次高之成績。

根據資策會產業情報研究所預估，2021年多數通訊終端產品、資訊服務及電子商務市場將呈成長態勢，其中全球筆電市場今年出貨表現在疫情中強勁成長，明年仍可較今年持平或小幅增長。此外，看好未來5G技術滲透率提升，將帶動電子產品對於電磁屏蔽、絕緣及散熱等材料需求，集團亦將持續研發新產品、開拓新客戶以擴大產品應用面，延續材料事業成長動力。

展望2020年第四季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。材料事業看好全球居家辦公、遠距教學需求不減，以及美系客戶新產品持續推出，將有助於維持近期的良好出貨表現，在新產品、新應用持續推廣下，可望在未來增添銷售成績。另一方面，衡器事業接單、出貨已逐步回到過往水準，11月將參加中國零售業博覽會，推出多款衡器新產品，提升旗下T-Scale品牌市場知名度，透過新款衡器產品上市推廣，待未來全球疫情緩解，為集團帶來另一波成長動能。

(工商 )