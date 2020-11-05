倫元投顧分析師陳學進表示，台股5日呈開高走高，終場上漲50.9點，漲幅0.4％，收在12,918.8點；櫃買指數亦同步上揚0.94點作收，漲幅0.57％，收在165.23點；三大法人進出方面，外資續買153.72億元，投信轉賣0.94億元，自營商續買18.25億元，惟外資法人於台指期加碼2,582口多單，累計淨多單部位為35,469口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

儘管美國總統大選結果尚未出爐，但隨各州陸續完成開票，市場已預期民主黨候選人拜登可望入主白宮。美股四大指數連三日反彈，似乎反映出市場不確定性因素已逐漸消散，將啟動新一波行情。

觀察目前全球實體經濟面，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增33.1％，創歷史最大增幅；歐元區第三季GDP亦季增12.7％，同創最大季度成長，顯示區域經濟正緩步回溫。反觀國內，第三季GDP預估將達3.33％，可望創九季以來新高，國內、外經濟數據表現亮眼，預期在資金面相對有利下，未來股市勢必有一波行情可期。

個股方面，本周納入投資組合的東和，目前股價低於淨值、量價結構處於多頭趨勢，雖在股價短線漲多後，呈量縮震盪走勢，惟在內資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

選股方面，除拜登概念股太陽能族群近乎全面噴出外，聯發科、世芯-KY、矽力-KY、友威科、萬潤、麗清、德微、廣寰科、系統電、長園科、新揚科股價5日表現強勢，顯見後市行情仍看好，投資人可逢低布局偏多操作。

(工商 )