證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台美兩地股市過去二個月以來皆呈現高檔整理態勢，且目前依舊位居整理格局中，近期須留意股市下行之可能性。

美國總統大選開票各州結果陸續出爐，民主黨候選人拜登目前已拿到264張選舉人票，大幅領先現任總統川普的214票，且距離勝選門檻的270張選舉人票僅餘6票之遙。隨選舉結果越趨明朗，市場預期，若民主黨在本次大選中奪回政權，未來經濟有望趨穩，美股四大指數4日在樂觀氛圍下再度全面上揚，道瓊指數終場上漲367點，以27,847點作收，漲幅1.34％。

不過，假使美國總統改朝換代，預期將迎來一段政權轉移的過渡期，屆時股市難免產生動盪。而美股近期已連續三日反映利多，美股、台股短線上檔空間已有限，預估未來一周將有利多出盡、股價拉回之可能。

個股方面，本周納入投資組合的台塑，目前股價位居低檔整理區，5日小漲0.25％，具向上走升之雛形。

(工商 )