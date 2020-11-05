啟發投顧分析師楊基政表示，目前由第三季財報主導台股盤面，惟接近萬三關卡時建議投資人逢高減碼，因整體盤勢仍呈壓縮格局，強勢族群漲勢缺乏連續性，加上季線開始扣抵高檔區走平，現階段除謹慎操作、控制持股成數外，切勿追高殺低，並提防騙線情況，保留大部分資金，至於修正盤中出現所謂「壓不扁玫瑰」，則可能是下波飆股。

個股方面，本周納入投資組合的中租-KY，回測月線後在度反彈，業績穩定成長。

(工商 )