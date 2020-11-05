逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:302020/11/05 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股5日受惠美股續揚，早盤開高後持續向上盤堅，終場上漲50點，以12,918點作收。大盤成交量能雖未明顯放大，但在收復所有均線後一路墊高，無畏美國大選陷入膠著，市場投資氣氛仍顯樂觀，隨川普與拜登選情消長變化，半導體與風電太陽能族群輪動上漲，預期美國大選告段落後，不確定性因素消除，股市有機會回歸基本面表現。 個股方面，本周納入投資組合的長榮，第四季淡季不淡，海運運價維持高檔，獲利可期。 (工商 ) #華冠 #長榮 #投顧分析師 #丁彥 #美國大選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:292020/11/05 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:302020/11/05 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:302020/11/05 財經 美股詭譎 台股大漲勿追大跌不賣 04:102020/11/05 財經焦點 《國際油價》庫存量提振 美油期貨上漲4％ 10:002020/11/05 財經 美大選膠著 人民幣搭雲宵飛車匯率狂震 16:362020/11/05 兩岸 《晨間解盤》美大選牽動盤面 短線關注5族群(日盛投顧提供) 09:352020/11/05 財經 睽違40年再辦全大運 成大將建智慧場館 18:252020/11/05 寶島 新聞早班車》決戰郵寄選票 大選恐打延長賽 06:462020/11/05 政治 看見金盃亮光了 兄弟聽牌 04:102020/11/05 運動天地 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 拜登快翻盤 太陽能股竟暴殺！美媒爆敗在這裡 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 阿茲海默症有救了 Biogen新藥證療效 股價狂漲44％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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