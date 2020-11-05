華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股5日受惠美股續揚，早盤開高後持續向上盤堅，終場上漲50點，以12,918點作收。大盤成交量能雖未明顯放大，但在收復所有均線後一路墊高，無畏美國大選陷入膠著，市場投資氣氛仍顯樂觀，隨川普與拜登選情消長變化，半導體與風電太陽能族群輪動上漲，預期美國大選告段落後，不確定性因素消除，股市有機會回歸基本面表現。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，第四季淡季不淡，海運運價維持高檔，獲利可期。

(工商 )