屏縣稽查人員抽查轄區五金行，共查獲410具非法獸鋏。（屏縣府農業處提供／林和生屏東傳真）

台灣黑熊「大胖」日前在中部山區遭「山豬吊」獸鋏夾傷左前掌，血腥畫面歷歷在目，為避免再有野生動物或寵物遭夾傷或致死案件，屏東縣政府農業處積極抽查縣內五金零售業，竟查獲410具非法販售獸鋏，已依動物保護法裁罰違法商家。

屏縣府農業處長鄭永裕指出，常有民眾以環境衛生為由，購買獸鋏用來補鼠，另外鄰近山區的果園，也有農友為防範野生動物危害農林作物而放置，這種無差別捕捉獵物的陷阱，無法確保只捕捉設定的目標物種，往往容易不慎傷及無辜的人畜犬貓。

任何動物只要踩到都會受困陷阱中，輕則肢體受創，重則賠了生命，而後續動員的救援人員、車輛，加上醫療費用，都是沉重社會成本。

鄭永裕建議，坊間防治鼠害可使用捕鼠籠或黏鼠板，若偏鄉山區防治猴害，林務局也有提供合法農地電圍網補助，都可以取代獸鋏功用，不僅能避免觸法，也不會造成無辜動物斷肢或死亡。

410具非法販售獸鋏堆起如一座小山，鄭永裕說，若違反製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏經查證屬實，最高可處7萬5000元罰鍰，5年內故意再犯者，處2年以下有期徒刑；另因使用獸鋏造成動物死亡或肢體殘缺者，最高可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

(中時 )