深耕地方已經7年的「利澤國際偶戲藝術村」，為了展現利澤老街的新價值，結合無獨有偶工作室劇團、利澤國中、利澤國小及地方社區，另邀請8位駐村藝術家，將再7、8兩日舉辦「2020利澤老街動起來」活動，兩天的活動期間，安排了偶戲、街頭藝術演出及豐富的手工藝展示，希望透過各項安排內容，看到利澤老街的新風貌以及利澤老街的歷史風華。

「2020利澤老街動起來」活動，即將在7、8兩日在利澤百年老街登場，偶戲村總監鄭嘉音表示，今年的活動匯聚更多社區資源，並擾動地方的參與動能，走進老街打開非劇場空間，形塑出當代偶藝與百年場域共生的特殊性，進而打造出利澤新風華。

今年在偶戲村駐村的8位藝術家，分別來自演員、舞台設計、金屬工藝、紡織工藝、行為藝術、新媒體藝術等等不同的創作背景，大家一同到利澤駐地創作一個半月，期間探訪鄰里，蒐集故事，並利用老屋空間獨特的人文氣味，以「演出」與「展覽」發表創作。

另外，在五結鄉公所的支持下，在地的學校與社區也展現了創意巧思，策劃「利澤老街趴趴走」導覽活動，無獨有偶工作室劇團進駐利澤國中、小，帶領學童以偶戲介紹家鄉風情，將百年的建築歷史，以「玩具劇場」形式呈現出歲月紀痕；另外有透過風趣的「單人機關說書」形式，引導民眾認識五結獨特的「走尪」習俗、養鴨淵源，以及與利澤過去繁華商舖的歷史軌跡。

(中時 )