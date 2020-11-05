為推動業師實務學習，中興大學5日舉辦「興學塾企業導師」啟動儀式，邀請矽品公司等5家知名企業主管入校擔任導師，協助學生與業界接軌。興大校長薛富盛表示，今年擴大校內職涯輔導平台，開放4所學校參與，打造跨校職涯輔導平台，培訓跨領域合作能力的人才。

中興大學「興學塾企業導師」邁入第7年，由與矽品精密公司合作開始，逐年擴大至各產業領域，由企業主管擔任業師到校分享產業趨勢，舉辦職能講座、企業參訪、企業說明會及實習就業媒合等。今年並開放台灣科技大學工程學院、台北大學、中山醫學大學營養學系及台中科技大學等4校學生參與。

興大校長薛富盛表示，今年推出的跨校合作新計畫，擴大校內職涯輔導平台，希望打造更好的學習成效，興學塾企業導師計畫不斷創新，希望成為更具活力和彈性的跨校學習職涯輔導平台。

矽品精密資深處長張美慧表示，今年設計專題競賽活動邀請台科大工學院學生參與，不但增加競賽強度，並設置獎金鼓勵學生更融入活動，讓學生體驗專案實作、培養職場即戰力；永豐銀行副處長張舜鈺表示，除安排金融實務講座外，更加入儲備幹部徵選桌遊工具，讓學生從遊戲實作中發現軟實力，提升學生對金融業挑選菁英人才的認知。

(中時 )