貫通頭份竹南市區的重要幹道台13線永貞路，月前完成刨除路面重鋪瀝清後，內側車道一直未再畫設禁行機車標誌，主管省道的公路總局解釋，依照道路交通號誌設置規則，雙線車道得不畫設禁行機車標誌，但警方及市民認為有安全疑慮，希望恢復過去畫設禁行機車字樣，確實做到汽機車分流，以維護行車安全。

位在竹南、頭份交界處的台13線永貞路，向來是當地重要來往幹道，是南北向各雙線車道，過去內側車道畫有禁行機車標誌，重要交叉路口則設有機車2段式左轉號誌，明確將汽機車分流，保障機車行駛安全。

台13線永貞路竹南頭份路段月前刨除路面重鋪瀝青後，未再畫設禁行機車標誌，但重要路口仍規定機車2段式左轉。（謝明俊攝）

月前，永貞路全面刨除路面重鋪瀝清，鋪設完成後，承包商並隨在新路面上畫上標誌標線，唯獨未在內側車道畫設禁行機車標誌，經警方詢問負責省道養護業務的公路總局第2工務段人員，工2段人員表示，依照道路交通號誌設置規則，3線道以上道路，才須在最內側車道畫設禁行機車，雙車道則可畫可不畫，並未強制規定內側車道禁行機車。

換句話說，目前行駛頭份及竹南永貞路，機車可任意行駛2個車道，並且在未畫設機車2段式左轉的路口，機車可以逕自左轉。

上個月11日，一名8旬老婆婆騎機車從永貞路旁起行，直接切入內側車道左轉，導致後方一部砂石車躲避不及擦撞老婦機車後，撞進左方新建房屋工地內，老婦幸只受到擦傷。

事後，警方勘查現場發現，老婦行駛在未禁行機車車道，雖無違規，但未注意禮讓後方來車釀禍，仍須負起相當程度肇責。警方進一步分析，如果現場路段畫有禁行機車標誌，還是能有效遏阻機車直接左轉肇禍的可能，讓汽機車確實分流行駛，增進行車安全，警方和市民希望相關單位能恢復畫設禁行機車標誌，以保交通安全。

(中時 )