全島各地農塘普遍乾涸見底，楊鎮浯指示適時浚深，以利雨季擴大蓄水容量。（李金生攝）

金門今年至今降雨量僅446.5毫米，若年底前無顯著降雨，將創下歷史新低紀錄。全島農田面臨缺水難題，秋作高粱估計短收3成以上，縣府已通報農委會下鄉勘查，即時啟動災害救助機制。楊鎮浯縣長也指示適時浚深農塘，以利明年春雨擴大蓄水容量。

楊鎮浯要求在因應極端氣候及水資源利用2大原則下，在明年雨季來臨前加強農塘浚深，並找尋可做為擴大儲水的地點。相關工程經費將優先核發，如有不足將追加或動用預備金支應，做好各項準備工作。

根據金門氣象站統計，金門的年平均降雨量約1000毫米，但今年至今天為止僅446.5毫米，若年底前無顯著降雨，將創下歷史新低紀錄。水廠也統計，全島13座湖庫含大金門10座、小金門3座，滿水位總蓄水量約565萬噸，目前蓄水量約310萬噸，僅有設計總庫容量的54.9％左右，還好有大陸通水支援，否則連民生用水都有問題。

楊鎮浯關注秋作高粱缺水影響，在各鄉鎮公所於10月28日完成農情查報後，當天即由縣府彙整災損通報農委會派員勘災，農糧署北區分署及桃園改良場也火速在11月5日完成初勘。

縣農試所統計，今年度高粱種植面積約1691公頃，中央與地方協同勘損20處共約300公頃，初估將短收3成以上。縣府將陳報農委會公告「辦理現金救助或低利貸款」，再由鄉鎮公所進行農業災情勘查及受理申請作業。縣府提醒，申請災損者切勿自行耕犁，以免影響後續補助權益。

建設處長文水成並以2016年「莫蘭蒂」颱為例 指出，縣府向中央申請現金救助時，部分農民因無法取得土地委託經營、租賃契約或土地使用同意書等合法經營權證明文件，致中央匡列補助款4000萬元，最後卻僅申請437萬8千多元，建議農友預先準備土地證明文件，以利後續申請作業。

農委會農糧署北區分署及桃園改良場派員初勘農作災損。（縣府提供）

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