正在計票的美國大選，不只是總統選舉，也是435位眾議員的全面改選，其中出現了身亡候選人當選的奇事。北達科他州共和黨眾議員大衛‧安達爾(David Andahl)因染上新冦疫病，在10月5日不治身亡，但他仍然當選了。

CNN報導，原為農場主人的安達爾，是首次參與眾議員選舉，他在6月的初選中，擊敗現任現任眾議員傑夫‧德爾澤（Jeff Delzer），因此得到提名。安達爾所在的第8選區是4人爭2席，又由於此州一向是共和黨的天下，共和黨幾乎是提名誰都能當選，正如原先預料，安達爾以35.53％的選票當選；另一位當選者也是共和黨員，資深眾議員戴夫‧內林（Dave Nehring）以40.72％的選票贏得另一席位。

然而，安達爾於10月去世，這引發了人們對於這種情況如何解決進行討論，北達科他州總檢察長發表了一項意見，認為這種情況將視為官員下台或退休，這意味著該地區的共和黨，將可任命一名代表遞補。

安達爾的家人在10月6日時，在安達爾的個人臉書上發布了訃文，說「在與COVID-19戰鬥後，我們心愛的兒子大衛昨天去世了。我們傷心欲絕，同時希望大家記得他的好。」

北達科他州的新冠疫情頗為嚴重，自8月中旬以來，該州的病例數一直在「穩步攀升」。

已逝的候選人當選雖然相對罕見，但並非聞所未聞。其實在2018年也發生過，內華達州怡紅院老闆，自稱皮條客的丹尼斯‧霍夫（Dennis Hof）在過世3周後贏得2018年的期中選舉，當選內華達眾議員。自2000年以來，至少有5名候選人在死後贏得選舉。

(中時新聞網)