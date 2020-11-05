政府開放萊豬過程遭質疑不周延，黨政人士今天表示，這次民進黨政府在決策前，與行政團隊及國會黨團都有充分溝通，但面對社會各界的疑慮，執政團隊一定會落實把關的工作。過去，我們守住非洲豬瘟，也守住肺炎疫情，我們當然也有決心、有能力，守護好國人的食安與健康。

美國總統大選可能翻盤，讓外界質疑萊豬開放的必要性。了解決策過程的黨政人士表示，不同於2012年，在還沒有國際標準與科學證據下就忽然開放萊牛的馬政府，這次民進黨政府在決策前，除了行政團隊間有縝密的跨部會的工作協調，與國會黨團充分溝通，相關的配套措施也有所規劃，並廣納社會各界的建設性建議來嚴謹各項措施。

他說，事實上，含有萊克多巴胺的美豬、美牛的市場准入，是台美歷經雙方多屆政府的貿易問題，從2002年加入WTO起，從陳水扁前總統、到馬英九前總統，都對美方做出承諾，甚至2012年在CODEX訂定萊克多巴胺國際標準前，就急著要開放萊牛，當時馬總統就說為了恢復TIFA談判，為了加入TPP，「美（萊）牛非過不可！」。

黨政人士強調，對民進黨政府來說，「科學證據」、「國際標準」是我們一直以來的立場，而關鍵在於，過去歷任總統的承諾未完全履行，而導致台灣在國際經貿上的信任遭受質疑，台灣必須掌握後疫情時代國際經貿及供應鏈重組的契機，重建國際信任，掃除貿易障礙，打開經貿活路。

但面對社會各界的疑慮，他說，執政團隊一定會落實把關的工作。過去，我們守住非洲豬瘟，也守住肺炎疫情，我們當然也有決心、有能力，守護好國人的食安與健康。也期盼朝野政黨能夠攜手合作，就美豬、美牛的實質議題溝通協商、理性討論。在後疫情時代的國際經貿變局當中，共同為國家最大利益來努力。

(中時 )