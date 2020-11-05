呂姓巡佐協助民眾推車，網友拍下讚暖警。（擷自台南爆料公社／程炳璋台南傳真）

台南市南區中華西路與新和東路口下午2時許車水馬龍，姚姓女子獨自推車拾荒，路人擔心安危報警，新興派出所巡佐呂天祿到場見她行動不便，乾脆協助推車過馬路，路人拍下身影上傳網路社群網頁，稱讚暖警有溫度。

48歲姚女以拾荒維生，偶爾會在路邊行乞，台南市警方4日下午獲報她緩步在路口推車，希望警方到場協助。呂天祿獲報到場，看見姚女行動不便卻行走在車水馬龍的大馬路口，上前關心，提醒她遠離車輛多的大馬路，快將回收物送到資源回收場。

姚女點頭離開，行走顛簸的她過路口時卻行動緩慢，呂警乾脆協助推車，畫面被路人拍下，上傳網路，網友直呼有溫度，「比開會互扔茶水的民代好多了」。呂警事後得知被拍照發在網路上，表示只是舉手之勞，「就算一般人也會幫忙」。

警界同事表示，呂姓巡佐平日很照顧後輩，過去一起辦案時，很願意將經驗無私分享給新手同事，是好相處的人。

(中時 )