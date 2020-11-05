受惠疫情，口罩熱銷，康那香（9919）累計2020年前三季稅後淨利6.85億元，比2019年同期的虧損1951萬元，大幅成長，EPS3.51元。康那香指出，持續增加產能中，目標是日產能達400萬片。

康那香2020年本業的營業毛利率大幅提升，前三季已超過30％，比去年同期提升1倍以上；而營運獲利更是呈季季增。

已拿到美國FDA銷售許可，及CE認證註冊號的康那香指出，除了持續透過技術、設備等持續增加口罩產能外，目前也希望政府能協助，把高速口罩生產設備整廠輸出的業務落實。

(工商 )