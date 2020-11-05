營業毛利率大提升！康那香前三季每股盈餘3.51元 17:392020/11/05 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠疫情，口罩熱銷，康那香（9919）累計2020年前三季稅後淨利6.85億元，比2019年同期的虧損1951萬元，大幅成長，EPS3.51元。康那香指出，持續增加產能中，目標是日產能達400萬片。 康那香2020年本業的營業毛利率大幅提升，前三季已超過30％，比去年同期提升1倍以上；而營運獲利更是呈季季增。 已拿到美國FDA銷售許可，及CE認證註冊號的康那香指出，除了持續透過技術、設備等持續增加口罩產能外，目前也希望政府能協助，把高速口罩生產設備整廠輸出的業務落實。 (工商 ) #康那香 #營業毛利率 #前三季 #口罩 #提升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 咖啡節好康！搭劍湖山摩天輪喝咖啡只要200元 15:272020/11/05 新消息 公司財報快訊－大亞 第三季每股賺0.29元 04:102020/11/05 證券．權證 《半導體》福懋科Q3獲利回升 Q4旺季動能看增 10:342020/11/05 財經 破紀錄 群電前三季每股賺4.02元 04:102020/11/05 證券．權證 《電子零件》連2季三率三升！群光前3季每股賺6.02元 14:142020/11/05 財經 《光電股》元太前3季每股盈餘2.28元 新竹廠徵才 08:012020/11/05 財經 中美晶前三季每股盈餘 創歷史次高 15:292020/11/05 財經 財報閃耀 精測、原相權證吸睛 04:102020/11/05 證券．權證 《通信網路》全新10月營收登11個月高 外資喊買堅定 11:422020/11/05 財經 永大第三季大陸轉虧為盈 EPS回升至2.39元 17:492020/11/05 財經 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 拜登快翻盤 太陽能股竟暴殺！美媒爆敗在這裡 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 阿茲海默症有救了 Biogen新藥證療效 股價狂漲44％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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