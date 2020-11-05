邊境管制、國門不開，台北晶華酒店邀請想出國卻不可得的朋友「打開台北」。「打開台北 | Open House Taipei」其實是全球最重要的建築活動之一，2020年首獲英國倫敦官方正式授權在台灣舉辦，並以台北市以及新北市為活動區塊，於11月28日至29日舉行「打開台北」（Open House Taipei）活動，在活動舉辦的48小時內，民眾將可親自走訪雙北70處以上從未免費對外開放的私密空間。

台北晶華酒店長期推動體現地文化藝術，也積極參與此項活動，除了開放30年來從未對一般民眾開放的「總統套房」以及一場私人管家巨星之旅講座之外，也同步於11月28日及11月29日推出「打開台北 Open House」住房專案，每房6,800元，內容包含入住晶華酒店行政樓層-雅逸居兩天一夜，含全天候專屬管家服務及大班廊禮遇，並享有「北北基好玩卡」交通一日券兩張，房客可以搭配【Open House專屬地圖】，暢遊自己最感興趣的私密景點，省去返家的交通繁瑣、盡情享受雙北的建築、設計與文化之美。

「Open House」1992年創始於英國倫敦，這個一年一度串連紐約、墨爾本、米蘭、維也納、耶路撒冷等40餘個國際城市的空間體驗活動，每年秋天都會吸引超過200萬的參觀人次，是親身體驗城市建築文化與人文脈動的難得機會。這次「打開台北」（Open House Taipei）是以「什麼是台北」為主軸，將表演場所、公家單位、街屋聚落及建築、影像工作室等一般無法隨意進出的空間全開放、供民眾免費參觀及導覽。

配合「打開台北」（Open House Taipei）的活動，晶華酒店將於11月28及29日兩天，首次開放「總統套房」給20位民眾免費參觀，由資深管家親身導覽曾接待過好萊塢巨星以及政商顯要的氣派空間，以及期間發生過的款待故事。酒店並同步於11月28日及11月29日推出「Open House 打開台北住房專案」，每房6,800元、民眾將可入住交通便利、周邊緊鄰赤峰街、光點電影院及華山藝文中心的晶華酒店、並入住貴賓專屬行政樓層-大班雅逸居客房，同時享有全天候專屬管家服務及大班廊禮遇，並可使用專案附贈的「北北基好玩卡」交通一日券搭配【Open House專屬地圖】暢遊之前沒有見識過的台北私密景點，並於11月28至29兩天期間、享有一場專屬管家導覽總統套房的行程。

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